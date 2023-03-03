США внимательно следят за ситуацией вокруг города.

В Соединенных Штатах Америки внимательно следят за ситуацией в районе Бахмута Донецкой области. В Пентагоне бои за город-крепость назвали "интенсивными", а ситуацию в районе этого населенного пункта – "изменчивой".

Как сообщает "Укринформ", спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что украинские силы продолжают удерживать линию обороны. В то же время российские оккупационные войска и наемники частной военной компании "Вагнер" не прекращают попыток атаковать город.

Райдер отметил, что ситуация вокруг Бахмута "остается очень изменчивой", и США внимательно за ней следят.

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Бои за Бахмут: актуальные новости

Бои за Бахмут Донецкой области продолжаются уже не первый месяц. Украинские военные удерживают оборону города-крепости, несмотря на ежедневные вражеские штурмы и постоянные обстрелы.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что штурм Бахмута российскими оккупантами сопровождается активной информационной кампанией со стороны пропагандистов. Враг запускает в украинское инфополе тезисы о том, что оборона Бахмута не имеет стратегического значения, однако это не так.

В то же время британская разведка констатировала, что в боях за город украинские военные получили определенное преимущество. Речь идет о потеплении, которое способствует обороне Бахмута, поскольку бездорожье препятствует передвижению тяжелой техники врага.

Кроме того, оккупационные силы несут большие потери в районе Бахмута. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что за сутки 1 марта было ликвидировано 94 захватчика, более 100 получили ранения.

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