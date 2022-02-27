На территории Приирпенья и Бучи ведутся тяжелые бои с оккупантами.

Российские оккупанты пытаются прорваться в Святошинский район Киева.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

"По состоянию на 10:40 27 февраля на территории Приирпенья и Бучи ведутся тяжелые бои с оккупантами. У них там работает техника. Они просачиваются в Святошинский район Киева. Это ирпенское направление. Но их готовятся "встречать". Мы нарастили очень большую группировку в Киеве для встречи оккупанта", – рассказал пресс-офицер.

"Я думаю, что Киев станет той точкой назначения, из которой они домой не вернутся больше. Населению не следует выходить на улицу и желательно находиться в укрытии. Станции метро и подвалы сегодня – наиболее безопасное место", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.