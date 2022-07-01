По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Российские войска в ночь на 1 июля обстреляли Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с одной тревогой и атакой. Враг попал из РСЗО по Никопольскому району. Предварительно, без пострадавших. На месте "прилета" работают специалисты. В других районах области в эту минуту спокойно", – заявил он.

Как отметил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, Оккупанты обстреляли поле возле одного из сел Никопольского района.

"В Криворожском районе ситуация контролируется. Первая спокойная ночь за долгое время. Во всех остальных общинах ночь тоже прошла тихо", – добавил он.

Напомним, в ночь на 1 июля российские войска обстреляли Одесскую область. На данный момент известно о 17-ти погибших.

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