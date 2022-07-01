Противник безуспешно пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут-Лисичанск.

Оккупанты сосредоточили основные усилия на окружении наших войск в районе Лисичанска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточивает на окружении наших войск в районе Лисичанска с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведет штурмовые действия с целью блокирования логистического обеспечения наших подразделений", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении обстреливает наши позиции из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Вовчояровка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеет.

Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождение, Майорск и Угледарскую ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях осуществлял обстрелы наших позиций из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Старикове и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливает подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий.

Так, из артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Базалеевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чепель, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб.

На Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение. Агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск неподалеку долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Южнобугском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченковое, Таврическое. Вел воздушную разведку БпЛА.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по скоплениях живой силы и военной техники российских оккупантов.

Как писал УНИАН, сегодня ночью российские войска ударили по Одесской области попал в многоэтажку и базу отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: