Расследователи предполагают, что в сторону границы с Украиной продолжают перебрасывать не только части из Западного и Южного военных округов, которые граничат с ней, но и из Центрального.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) показала видео, которые могут подтверждать, что Россия перебрасывает в сторону границы с Украиной военную технику, маскируя при этом номерные знаки.

3 апреля CIT заявила, что нашла два видео, опубликованные пользователем Twitter @GirkinGirkin, который, по словам расследователей, собирает материалы о перебрасывании российской техники на границу с Украиной. Пользователь отметил, что видео сняты 1 и 2 апреля.

"На обоих запечатлены грузовики, буксирующие гаубицы "Мста-Б". На первом видео оператор говорит "номера прикрыты региона", а на втором отчетливо видно, что на грузовиках синей пленкой или изолентой заклеены госномера: скрыт код, который на гражданских номерах означает регион, а на военных - чаще всего принадлежность к военному округу", - отмечает CIT.

Расследователи утверждают, что им удалось установить место, где снимались видео. Это район Ростова-на-Дону на трассе М4, которая к северу от места съемки проходит близко к границе с Украиной.

Читайте такжеЗеленский провел большое совещание с генералами - Данилов"Колонны тоже направляются на север. Хотя мы не знаем пункты их назначения, стоит вспомнить, что не так давно на видео из Воронежа попала колонна с кодом 76 на номерах - этот код относится к Центральному военному округу, который вообще не граничит с Украиной", - сообщают расследователи.

CIT также утверждает, что им удалось обнаружить несколько фото и видео с движением эшелонов военной техники, снятых недавно, например, в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске Свердловской области РФ.

"Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из Западного и Южного военных округов, граничащих с ней, но и по меньшей мере из Центрального", - добавили в CIT.

CIT определяет себя как команду независимых российских блогеров-расследователей военных конфликтов и, в частности, роли России в них с помощью открытых источников. Ранее они, например, публиковали материалы о войне на Донбассе и в Сирии.

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Автор: Катерина Комолова