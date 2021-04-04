Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) показала видео, которые могут подтверждать, что Россия перебрасывает в сторону границы с Украиной военную технику, маскируя при этом номерные знаки.
3 апреля CIT заявила, что нашла два видео, опубликованные пользователем Twitter @GirkinGirkin, который, по словам расследователей, собирает материалы о перебрасывании российской техники на границу с Украиной. Пользователь отметил, что видео сняты 1 и 2 апреля.
"На обоих запечатлены грузовики, буксирующие гаубицы "Мста-Б". На первом видео оператор говорит "номера прикрыты региона", а на втором отчетливо видно, что на грузовиках синей пленкой или изолентой заклеены госномера: скрыт код, который на гражданских номерах означает регион, а на военных - чаще всего принадлежность к военному округу", - отмечает CIT.
Расследователи утверждают, что им удалось установить место, где снимались видео. Это район Ростова-на-Дону на трассе М4, которая к северу от места съемки проходит близко к границе с Украиной.
Читайте такжеЗеленский провел большое совещание с генералами - Данилов"Колонны тоже направляются на север. Хотя мы не знаем пункты их назначения, стоит вспомнить, что не так давно на видео из Воронежа попала колонна с кодом 76 на номерах - этот код относится к Центральному военному округу, который вообще не граничит с Украиной", - сообщают расследователи.
CIT также утверждает, что им удалось обнаружить несколько фото и видео с движением эшелонов военной техники, снятых недавно, например, в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске Свердловской области РФ.
"Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из Западного и Южного военных округов, граничащих с ней, но и по меньшей мере из Центрального", - добавили в CIT.
Ростовская обл, 01.04.2021 pic.twitter.com/i9PgC3W1yE— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 1, 2021
Аксай, Ростовская обл, 02.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021
... номера заклеены pic.twitter.com/vhk7LQyUPs
CIT определяет себя как команду независимых российских блогеров-расследователей военных конфликтов и, в частности, роли России в них с помощью открытых источников. Ранее они, например, публиковали материалы о войне на Донбассе и в Сирии.
Стягивание войск России к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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