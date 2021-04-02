Накануне министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину один на один и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ в отношении Украины.

В Кремле заявили, что примут «все необходимые меры» в случае развертывания американских войск в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ и, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», - сказал Песков в ответ на вопрос, допускают ли в Кремле, что американские войска появятся в Украине, а НАТО усилит присутствие в соседних странах в связи с переброской российских войск к украинским границам.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, ставить вопрос о том, что Россия является противником, якобы «неприемлемо и неуместно».

Читайте такжеВ МИД эскалацию со стороны РФ назвали "самой масштабной за последние годы"«Россия никому не угрожает, она никому не угрожала никогда и, собственно, на этом и строится наша позиция», - уверяет Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия примет «все необходимые меры» в случае реализации такого сценария.

Российские войска на границе Украины

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Автор: Роман Цимбалюк