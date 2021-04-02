В Кремле заявили, что примут «все необходимые меры» в случае развертывания американских войск в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ и, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», - сказал Песков в ответ на вопрос, допускают ли в Кремле, что американские войска появятся в Украине, а НАТО усилит присутствие в соседних странах в связи с переброской российских войск к украинским границам.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, ставить вопрос о том, что Россия является противником, якобы «неприемлемо и неуместно».
Читайте такжеВ МИД эскалацию со стороны РФ назвали "самой масштабной за последние годы"«Россия никому не угрожает, она никому не угрожала никогда и, собственно, на этом и строится наша позиция», - уверяет Песков.
При этом он подчеркнул, что Россия примет «все необходимые меры» в случае реализации такого сценария.
Российские войска на границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и заверил в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины.
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