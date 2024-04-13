Сейчас оккупанты запускают по городу "Шахеды", "Искандеры" и "Калибры".

Российские ракеты могут долетать до Запорожья за 30-40 секунд. Их выпускают на расстоянии примерно 60 километров до города.

Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в интервью Liga.net, сейчас РФ не атакует город ракетами С-300, но их заменили на "Шахеды", "Искандеры" и "Калибры".

"Многое для защиты Запорожья на самом деле уже сделали. Именно поэтому многие вражеские дроны остаются в посадках и полях. Но этого мало... Нужны средства, чтобы отогнать вражескую авиацию, которая сбрасывает КАБы... Враг уже говорит о трехтонных КАБах - они могут уничтожать за раз целые улицы или кварталы", - отметил Федоров.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, война в Украине переходит в новую фазу, ставя энергетику под прицел, и мир уже ощущает последствия. Bloomberg пишет, и Россия, и Украина сейчас нацеливаются на энергетические активы, чтобы нанести удар по экономике своего врага, при этом побочный ущерб проявляется на мировых рынках.

Ранее Международное энергетическое агентство предупредило, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы могут подорвать торговлю нефтепродуктами, в частности дизельным топливом. Европейские цены на газ подскочили на 10% после того, как на этой неделе Россия нанесла удар по газовой и энергетической инфраструктуре Украины.

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