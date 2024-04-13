Поскольку война России и Украины наносит ущерб нефтяным, газовым и энергетическим объектам, побочный ущерб проявляется на мировых рынках.

Война в Украине переходит в новую фазу, ставя энергетику под прицел, и мир уже ощущает последствия. Как пишет Bloomberg, и Россия, и Украина сейчас нацеливаются на энергетические активы, чтобы нанести удар по экономике своего врага, при этом побочный ущерб проявляется на мировых рынках.

Ранее международное энергетическое агентство предупредило, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы могут подорвать торговлю нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом. Европейские цены на газ подскочили на 10% после того, как на этой неделе Россия нанесла удар по газовой и энергетической инфраструктуре Украины.

Согласно расчетам Bloomberg, Украина нацелилась на нефтеперерабатывающие заводы общей мощностью около 3,4 миллиона баррелей в день. Однако на некоторых из пострадавших объектов могут быть развернуты запасные или недостаточно используемые процессоры. Неповрежденные установки также повышают свою производительность.

Видео дня

Дроны достигли целей на расстоянии 1200 километров (746 миль). Аналитики JPMorgan Chase & Co. заявили, что в этом случае под угрозой окажутся 19 российских нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью 3,8 миллиона баррелей в день - или более половины мощности РФ. Если дальность увеличится до 1500 километров, под угрозой окажутся еще 600 000 баррелей, пишут они.

Как отмечают эксперты, патовая ситуация на фронте вынуждает обе стороны оказывать давление на гражданское население и экономику противника и все больше втягивать в конфликт города и их инфраструктуру.

Удары России по украинской энергетике

В течение последних нескольких недель Россия методично разрушает украинскую критическую инфраструктуру. Были нанесены удары по Днепровской ГЭС, разрушена Харьковская ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и множество других объектов.

Как пишут аналитики ISW, российские удары по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.

РФ надеется предотвратить выход украинской оборонной промышленности на уровень самообеспечения в долгосрочной перспективе, поскольку мощная оборонная промышленность может поставить Украину в хорошую позицию для защиты от будущей российской агрессии и значительно уменьшить зависимость Украины от западной помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: