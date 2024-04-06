Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему РФ не использует их массово.

Российские оккупанты во время последней атаки впервые после долгого перерыва запустили ракету "Калибр".

"Именно ракету, поскольку применено было лишь одно средство поражения данного типа и неуспешно. Пуск был произведён из района Новороссийская, а сама ракета обогнула ВОТ Крым, и войдя в Херсонскую область в районе Армянска взяла курс на Мелитополь, а затем на Запорожье. В Запорожской области она была успешно нейтрализована", - пишет военный эксперт Александр Коваленко.

По его словами, по состоянию на начало апреля, накопленный боезапас КРМБ "Калибр" у оккупантов один из наиболее многочисленных. На данный момент, этих ракет у врага больше чем, например Х-101/555/55. Несмотря на это, "калибры" массово не применяются с 25 сентября 2023 года, а единичные случаи запусков очень редкие.

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"В свою очередь, на себя обращает внимание странность пуска – всего 1 ракета. Не 4, не 6, не 8, а именно 1. Больше похоже на прощупывание направления ударов, насколько оно прикрыто от дозвуковой, крылатой компоненты или... Проблема тех же Ту-95МС, выработанный ресурс которых не позволяет им безопасно загружаться большим количеством ракет, нежели 4, а всё что больше - на свой страх и риск, стала общей и с российской флотилией?", - отмечает эксперт.

Он предполагает, что с учетом интенсивности использования "Калибров" в 2022 году и первой половине 2023-го, ресурс пусковых у боевых кораблей действительно мог быть выработан и теперь они нуждаются в ремонте.

Война в Украине - ракеты "Калибр"

Ранее Коваленко сообщал, что с 25 сентября 2023 года по 25 марта 2024-го Россия могла накопить более 300 единиц крылатых ракет "Калибр" только за счёт производственных мощностей.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что для оккупантов такая ракеты "Калибр" действительно является едва ли не самым ценным активом. Не стоит думать, если враг не выводит своих кораблей, то так будет продолжаться всегда.

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