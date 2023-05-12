По его словам, ВСУ совершили ряд успешных контратак на флангах, за которые отвечали кадровые российские военные.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин вновь обостряет конфликт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На этот раз он неожиданно пригласил главу Минобороны в Бахмут Донецкой области, за который идут тяжелые бои.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, главарь "Вагнера" пригласил Шойгу в Бахмут публично, заявив о том, что украинские воины прорвали фланги, за которые отвечали подразделения ВС РФ.

"На флангах ЧВК "Вагнер", где находятся подразделения ВС РФ, противник совершил ряд успешных контрнатак. Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть в Бахмут, чтобы самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", - заявил Пригожин в открытом письме, адресованном Шойгу.

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При этом Пригожин похвастался, что его боевики якобы захватили Бахмут на 95%. Письмо датировано 11 мая.

Истерика "Вагнера" из-за Бахмута

Вчера главарь "Вагнера" Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ "идет полным ходом". На Бахмутском направлении для оккупантов ситуация усложняется.

"Контрнаступление идет полным ходом. На Бахмутском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. К сожалению, в части мест это успешно у них получается", - заявил Пригожин.

По его версии, "Вагнер" продолжает давить в Бахмуте, чтобы захватить его полностью. Пригожин добавил, что ВСУ уже реализуют план своего контрнаступления.

Вместе с тем, Украина официально не подтверждает начало контрнаступления. Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, почему Украина до сих пор не начинает контрнаступательных действий. По словам Зеленского, для этого украинским военным необходимо больше времени, в том числе и для получение поставок обещанной партнерами военной помощи.

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