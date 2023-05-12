Украина наносит дальние удары по российским объектам, чтобы "размягчить" российскую оборону.

ВСУ начали "формировать операции" в преддверии долгожданного контрнаступления, что выражается в нанесении ударов по российским складам оружия, командным центрам и скоплениям техники для подготовки поля боя к началу наступательных действий.

Как пояснил изданию CNN высокопоставленный военный представитель США, это стандартная тактика перед крупными наступательными операциями.

Он напомнил, что в прошлом году перед освобождением Харьковской области и Херсона ВСУ аналогично наносили дальние удары по российским объектам, чтобы "сформировать поле боя". Представитель Пентагона считает, что подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнется основная часть наступления.

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Кроме того, кампания дальних ударов по российским объектам может быть направлена на дезинформирование противника. Собеседник издания отметил, что перед Харьковским контрнаступлением подобного "размягчения" российской обороны почти не было.

"Это было молниеносное наземное наступление. Большая часть подготовки пришлась на Херсон путем дальних атак на мосты, склады с боеприпасами и командные центры. Большинство из них были выполнены HIMARS", – заявил источник.

Контрнаступление ВСУ – что известно

По словам президента Зеленского, Украине требуется еще время для подготовки к контрнаступлению. В частности ожидается поставка дополнительных объемов вооружений, которые нужны для наступательных операций.

Между тем оккупанты уже начали впадать в истерику, видя в каждой тактической операции ВСУ на фронте то самое большое контрнаступление. Например, накануне главарь "Группы Вагнера" Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ якобы идет уже полным ходом.

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