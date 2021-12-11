С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен украинский военнослужащий.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, обнародованной в Facebook.

Отмечается, что с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

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В направлении Песчаного в Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия. В сторону Катериновки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали огонь в ответ.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, отметили в штабе.

Напомним, на Донбассе с 27 июля 2020 года формально действует режим прекращения огня. Однако российские боевики продолжают нарушать договоренности и открывают огонь по украинским позициям.

На фоне этого Россия стягивает свои войска до украинской границы.

Ситуация на Донбассе: что стоит знать

Автор: Виктория Токарева