Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых удовлетворительное.

В течение 1 октября двое украинских бойцов получили огнестрельные ранения на Донбассе в результате обстрелов боевиков.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых удовлетворительное.

В пятницу штаб зафиксировал 14 нарушений "тишины" со стороны российских наемников, 5 из которых – с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Читайте такжеМежду ОРДО и ОРЛО демонтируют "таможенные посты"Возле Новозвановки и Новоалександровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория.

Потерь среди гражданского населения нет.

Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

Вблизи Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского.

В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и осуществил сброс ВОГ-17.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра, 2 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Виолетта Орлова