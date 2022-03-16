Сейчас получить доступ к украинскому вещанию бесплатно можно несколькими способами.

Утром 16 марта российские оккупанты обстреляли телебашню Концерна РРТ в Виннице, эфирное вещание в городе временно не работает.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

В службе напомнили, что сейчас получить доступ к украинскому вещанию бесплатно можно несколькими способами:

- На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к вещанию бесплатный. Чтобы просматривать телевидение, нужен спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

- На Youtube. Большинство украинских каналов имеют собственные каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице на Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысока, выберите в настройках видео разрешение ниже (три точки в верхней части видео - качество - 360р или 480р - этого будет достаточно).

-На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

- В приложении "Дія" в разделе "Услуги". Для этого нужно обновить приложение.

Кроме того, есть возможность слушать украинское радиовещание через интернет-радио: radioplayer.ua и в приложении "Дія".

Напомним, ранее на Ровенщине в результате авиаудара оккупантов была повреждена телебашня.

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