В результате авиаудара повреждена телевизионная башня на Ривненщине / фото volynpost.com/
На Ривненщине в результате авиаудара повреждена телебашня.
Об этом сообщил начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram.
"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня на Ривненщине. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", - сообщил он.
Это случилось на рассвете после нескольких часов воздушной тревоги, которая по состоянию на 7:17 продолжается еще с 2:28 14 марта.
В комментарии Суспильному Виталий Коваль рассказал, что телевизионную башню возле Ривного повредили в результате авиаудара ночью 14 марта в 05:20.