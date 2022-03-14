Сейчас все детали выясняются.

На Ривненщине в результате авиаудара повреждена телебашня.

Об этом сообщил начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня на Ривненщине. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", - сообщил он.

Это случилось на рассвете после нескольких часов воздушной тревоги, которая по состоянию на 7:17 продолжается еще с 2:28 14 марта.

В комментарии Суспильному Виталий Коваль рассказал, что телевизионную башню возле Ривного повредили в результате авиаудара ночью 14 марта в 05:20.

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