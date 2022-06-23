Информация о разрушении и пострадавших уточняется.

Российские оккупанты вечером 22 июня нанесли удар по городу Апостолово Днепропетровской области. Информация о разрушении и пострадавших выясняется.

Об этом сообщил городской голова пострадавшего населенного пункта Андрей Оса.

"Места прилета по понятным причинам детализировать не могу", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что информация о разрушении и пострадавших уточняется.

Кроме того, чиновник призвал местных жителей быть аккуратными во время передвижения по городу, потому что возле мест "прилетов" могут находиться кассеты и их элементы. Оса запретил трогать неизвестные металлические предметы и смотреть за детьми.

Как ранее сообщал УНИАН, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враги сначала обстреливали военные объекты, а затем - и гражданские, в частности, в Днепропетровской области, были жертвы и пострадавшие.

15 июня стало известно, что оккупанты из "Ураганов" обстреляли Зеленодольск и Апостолово.

21 июня оккупанты снова обстреляли Криворожский район из реактивных систем залпового огня, после чего возник масштабный пожар. Пламя охватило 3,5 га территории

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