Глава ОВА назвал ложью сообщения в соцсетях о том, что будет запрещена эвакуация в случае обострения боевых действий возле Славянска и Бахмута.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призывает жителей Славянска и Бахмута эвакуироваться и не верить российской пропаганде о том, что якобы будет запрещена эвакуация.

Об этом Кириленко сообщил в Telegram.

Председатель ОВА обратил внимание, что в соцсетях распространяют информацию, что якобы при обострении боевых действий будет запрещена эвакуация из Славянска и Бахмута. "Это - откровенная ложь, которая подпевает российской пропаганде", - подчеркнул Кириленко.

Он отметил, что Донецкая ОВА вместе с местной властью, спасателями, полицией и военными осуществляет эвакуацию гражданских с первого дня полномасштабного вторжения. "Мы эвакуируем всех желающих, даже под вражескими обстрелами. Эвакуируем постоянно и бесплатно", - сообщил Кириленко.

"При этом важно, чтобы эвакуация была своевременной. Каждый выезд под обстрелами - это угроза не только для выезжающих, но и для тех, кто вывозит. Поэтому я в который раз призываю: Эвакуируйтесь! Эвакуируйтесь вовремя! Не ждите, пока активные боевые действия дойдут до вашего дома! И еще - не верьте бредням из непонятных источников. Война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве", - заявил Кириленко.

Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ранее Кириленко сообщил, что заявления главарей так называемой "ДНР" о начале наступления на Славянск не соответствуют действительности.

По его словам, такие сообщения о наступлении на Славянск делаются намеренно.

Вас также могут заинтересовать новости: