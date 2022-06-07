Также он отметил, что под плотными обстрелами оккупантов постоянно находится Лисичанск.

Российские оккупанты изо всех сил пытаются захватить Северодонецк и "перерезать" трассу "Лисичанск-Бахмут".

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, областной центр трудно удерживать, но оккупанты не контролируют город.

"Под плотными обстрелами орков постоянно находится Лисичанск, город обстреливается, исключительно, тяжелым оружием крупных калибров. Палят умышленно по местам, где могут прятаться люди", - добавил Гайдай.

Также он отметил, что все населенные пункты свободной Луганщины ежедневно разрушаются вражеским огнем.

"Нам нужна дальнобойная артиллерия, которая сможет отбросить вражескую, тогда орки не смогут расстреливать наши города, а в прямом боевом столкновении - россия точно проиграет", - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк заявил, что в городе продолжаются позиционные уличные бои. Однако Вооруженные силы Украины не собираются покидать город.

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