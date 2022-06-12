По словам главы Луганской области, оккупанты бросают все усилия для того, чтобы захватить город и контролировать его полностью, но пока успеха не имеют.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что в ближайшие дни российская армия бросит все резервы для того, чтобы захватить Северодонецк.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, ситуация в Северодонецке очень тяжелая. Особенно из-за того, что минувшей ночью российские захватчики разрушили уже второй мост.

"Он уже непроездной, и именно сейчас массированно обстреливают последний, третий мост. Я так понимаю, что просто они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда подкрепление. И скорее всего, что сегодня-завтра они будут бросать все резервы для того, чтобы захватить город. А возможно, и в других направлениях для того, чтобы перерезать и окончательно контролировать трассу Лисичанск – Бахмут", - сказал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты бросают все усилия для того, чтобы захватить весь город и контролировать его полностью, но пока успеха не имеют.

Кроме того, Гайдай также сообщил о массовых кражах оккупантами зерна и оборудования с заводов. Однако их масштабы можно будет оценить только после деоккупации.

"Но из того, что мы знаем на сто процентов, то это вывозится оборудование. Из Сватово вывозится с завода и сейчас "КамАЗами" вывозят зерно. Его достаточно, урожай был хороший. То сейчас местные просто дают нам информацию, что десятками, целые колонны "КамАЗазов" вывозят украинское зерно в сторону России. То есть, грабят, грабили и планируют убивать и грабить дальше", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 июня глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что российские захватчики не оставила уцелевших промышленных объектов в Рубежном и Попасной. Тоже самое сейчас делает в Лисичанске и Северодонецке, уничтожая известные на весь мир заводы.

По данным Генштаба ВСУ, россияне сковывают ВСУ авиацией и артиллерией на четырех направлениях идут ожесточенные бои за Северодонецк.

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