Они готовы перейти под эгиду международного гуманитарного права, то есть пополнить обменный фонд.

Подразделения российских оккупантов зажаты на правом берегу Днепра и готовы сложить оружие. Они изыскивают возможности выйти на контакт с украинскими военными.

Об этом руководитель пресцентру сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Продолжаем продвижение и это движение достаточно убедительное. Он имеет влияние не только на географическое подвигание вражеских позиций, но и психологический. Вражеские подразделения, начиная переформатирование, изыскивают возможности выйти на контакт с нашими подразделениями, чтобы провести так называемые переговоры об условиях сдачи оружия и переход под эгиду международного гуманитарного права. Они осознают, что зажаты между берегом Днепра и нашими силами", - пояснила она.

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По словам Гуменюк, оккупанты пытаются найти способы сохранить себе жизнь.

"Сейчас рассматривается этот вопрос. Потому, что есть понимание военной стратегии, которая предполагает подобные меры. Они готовы перейти под эгиду международного гуманитарного права, то есть пополнить обменный фонд", - добавила руководительница пресс-центра.

Напомним, за сутки на юге украинские военные ликвидировали еще 40 российских оккупантов, немало вражеской техники и склад боеприпасов.

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