По ее словам, подразделения переезжают с одного направления на другое, имитируя подтягивание сил, однако они уже на исходе.

На юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Она объяснила, что на юге оккупантам тоже очень сложно. Захватчики имитируют подтягивание резервов путем маневрирования.

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"Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается сымитировать подтягивание резервов путем маневрирования. Подразделения переезжают с одного направления на другое, имитируя подтягивание сил. Но их общение раскрывает, что они здесь уже давно и силы на финише", – отметила руководитель прессцентра Сил обороны на юге.

Гуменют добавила, что такая ситуация побуждает россиян складывать оружие и сдаваться в плен.

"Есть случаи, когда они добровольно поднимали белое знамя, а также случаи, когда наши военные во время работы встречают российских оккупантов, которые готовы пополнить обменный фонд", – подытожила она.

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ освободили некоторые населенные пункты на юге.

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