Они заявили, что действия Путина привели к катастрофическим событиям.

Часть бывших и действующих чиновников России подписали открытое письмо, в котором призывали вернуться к "общепризнанным" границам их страны.

Как сообщается в отчете Института изучения войны (ISW) от 16 июня, поводом для обращения должностные лица назвали разрушение Каховского водохранилища в Херсонской области. В частности, там отмечается долгосрочное воздействие на экосистему, экономику и здравоохранение.

Документ подписали представители местных властей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. В нем отмечается, что действия президента РФ Владимира Путина после 24 февраля 2022 года привели к катастрофическим событиям. Однако о чем именно идет речь там не указывается. О выводе оккупационных войск из Украины российские чиновники также не пишут.

По мнению аналитиков, чиновники, не связанные с Кремлем используют беспокойство общества об экологических и гуманитарных последствиях подрыва ГЭС, чтобы высказать свое мнение о войне против Украины, не критикуя при этом военных действий.

"Россияне, придерживающиеся антивоенных настроений, могут использовать разрушение ГЭС для выражения своего несогласия с войной в очень ограниченной форме", — пояснили эксперты.

Уничтожение Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, что вызвало неконтролируемый слив днепровской воды из Каховского водохранилища.

Предварительно экологические убытки от теракта россиян уже превысили 55 млрд грн.

В Минобороны Украины сообщали, что следов мощных поверхностных взрывов на соседних объектах разрушенной плотины Каховской ГЭС не зафиксировано, поэтому это свидетельствует о срабатывании взрывного устройства внутри объекта.

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