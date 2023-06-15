Там отметили, что характер взрыва на Каховской ГЭС указывает на срабатывание устройства внутри электростанции.

Следов мощных поверхностных взрывов на соседних объектах разрушенной плотины Каховской ГЭС не зафиксировано, что свидетельствует о срабатывании взрывного устройства внутри объекта.

Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны полковник Руслан Берегуля.

"Следы от мощных поверхностных взрывов на соседних объектах отсутствуют, что указывает на срабатывание взрывного устройства внутри ГЭС, которое, вероятно, заложили бойцы 205-й мотострелковой бригады ВС РФ", - сказал военный.

При этом он добавил, что в момент взрыва норвежская сейсмическая система NORSAR зафиксировала колебания магнитудой до 2 баллов по координатам, которые совпадают с местонахождением Каховской ГЭС, что указывает на мощную силу взрыва.

Берегуля подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС ракетами HIMARS невозможен, потому что в одной ракете находится 100-200 кг взрывчатого вещества, а этого недостаточно для уничтожения такого сооружения.

Военный также обратил внимание на то, что россияне уничтожили Каховскую ГЭС сразу после начала наступления Сил обороны Украины на отдельных участках линии фронта.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Это вызвало масштабную катастрофу, в результате которой были затоплены десятки населенных пунктов, погибли тысячи животных, а в Черное море попало много пресной воды.

После подрыва российские власти поспешили заверить, что они здесь ни при чем. Но на самом деле только у оккупантов был доступ к этому сооружению. По некоторым данным, подрывом Каховскую ГЭС, россияне пытались сорвать украинское контрнаступление.

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