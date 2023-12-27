Пострадали 13 российских захватчиков.

В оккупированной части Запорожской области российский захватчик на "Lexus" врезался в КАМАЗ с ранеными российскими военнослужащими.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, авария произошла вечером 25 декабря. 29-летний сержант, командир отделения технической разведки ВС РФ Таймураз Хугаев "вылетел" на встречную полосу на трассе в районе села Владимировка.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое раненых российских захватчиков, еще 13 оккупантов, среди которых водитель КАМАЗа, получили ранения.

Видео дня

Смертельные ДТП на оккупированных территориях:

Напомним, прошлым летом в сети сообщали, что в Луганской области российский военный корреспондент Александр Сладков насмерть сбил мужчину. Женщину, которая видела аварию, похитили.

Также сообщалось, что на трассе между оккупированными Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал машину с людьми. В результате аварии погибли двое взрослых и ребенок.

А в оккупированном Херсоне захватчик устроил аварию, в которой погибли два человека, еще четверо госпитализировали. В сети писали, что после этого виновник ДТП сел в российский бронеавтомобиль "Тигр" и уехал.

Осенью стало известно, что коллаборант Кирилл Стремоусов, который сотрудничал с российскими захватчиками, погиб в автомобильной аварии в Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: