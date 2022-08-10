Вражеской авиации удалось долететь до аэродрома в Гостомеле.

Украине в начале полномасштабного вторжения было нечем сбивать российские вертолеты, летевшие на Киев. Поэтому они быстро оказались в пригороде столицы - в районе аэродрома в Гостомеле.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Если вы посмотрите на карту Украины, то обратите внимание, что северные области, особенно вдоль реки Днепр, от Чернобыля на Киев, сплошные леса и болота. Там нет ПВО. То ПВО, которое они уничтожили в районе Чернобыля, я думаю, они делали упор на приграничные системы ПВО, они могли спокойно пройтись по верхушкам деревьев в "мертвой зоне" радаров. Даже те радары, которые уцелели, справа-слева от воздушного коридора, которым они двигались на Гостомель, их просто не видели. Потому что вертолет - малозаметная, низколетящая, низкоскоростная цель", - говорит эксперт.

В качестве примера Жданов привел операцию в Мариуполе, когда украинские вертолеты летали на "Азовсталь", доставляя боеприпасы и еду защитникам города, а обратно забирали раненых бойцов.

"Точно так же российские вертолеты долетели до Гостомеля и начали высадку", - объяснил он, добавив, что там было сбито 3-4 вертолета из 34.

"Мы их встречали, наши войска и артиллерия ждали их, мы знали об этом и готовились. Мы не могли воспрепятствовать их прилету, а на месте высадки мы их уже ждали", - повторил он, уточнив, что вражеский десант был заблокирован и уничтожен.

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