Украинцев призывают находиться в укрытиях.

В ночь на 30 мая в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.

Сейчас она звучит на территории Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областей. В Киевской областной военной администрации сообщают о движении беспилотных летательных аппаратов, в регионе работает противовоздушная оборона.

"Придерживайтесь информационной гигиены - не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Верим в Вооруженные Силы Украины!" - говорится в сообщении.

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О взрывах в столице сообщил и мэр Виталий Кличко. Впоследствии он добавил, что сейчас все экстренные службы направляются на вызов в Подольский и Голосеевский районы города. Деталей он не рассказал.

Обновлено в 02:55: В Дарницком районе Киева упали обломки, начался пожар. Кличко сообщает, что загорелся частный дом. На место происшествия выехади все службы.

Обновлено в 03:07: В Голосеевском районе пострадала 27-летняя женщина, ее госпитализировали.

Также взрывы прогремели в Печерском и Подольском районах. "Атака массированная! Не оставляйте укрытий!" – написал Кличко.

В КМВА сообщают, что в Печерском районе обломки упали на припаркованный автомобиль. На месте работают экстренные службы.

Обновлено в 03:12: В городской военной администрации добавили, что в результате падения обломков в Печерском районе загорелись три автомобиля. Информацию уточняют. Также зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе.

В городе продолжают звучать взрывы.

Обновлено в 03:12: В КОВА отмечают, что опасность не отступила. В Киевской области силы ПВО продолжают работать по враждебным целям.

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