В США раскритиковали военные планы России и ее стратегические неудачи.

Русская армия обречена на поражение в Украине из-за необдуманных попыток быстро пополнить свои силы на фоне огромных потерь.

Об этом заявил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг, пишет Newsweek.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля десятки тысяч российских оккупантов были ликвидированы или ранены.

"Как многим известно, если восстановление/регенерация подразделений, понесших потери, происходит поспешно или выполняется неправильно, это экспоненциально вредит моральному духу и боеспособности. Это стоит выше неэффективной логистики в обрекании армии на крах... Следовательно, в России это тоже происходит", - сказал Гертлинг.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются восстановить свои войска за счет неслаженных подразделений, которые полностью истощены и к тому же не хотят быть на поле боя.

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис также раскритиковал военные планы России и ее стратегические неудачи.

"Пока это продолжается, россияне просто демонстрируют очень слабое желание улучшаться. Это касается не только неудачной логистики, они также продолжают совершать явные военные преступления; их боевые планы смехотворно плохи", - сказал Ставридис.

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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