Российская армия немало позаимствовала у украинской.

Вместе с ходом войны тактика действий российских сил и украинских защитников постоянно меняется. Россияне до сих пор пользуются прежде всего своими устаревшими методичками, констатируют эксперты.

"Эффективность подразделений, отвечающих за подготовку войск в советской школе, измеряется количеством написанных методичек, а не количеством и качеством подготовленных подразделений. Поэтому плод тактики противодействия штурмовым группам, тактики противодействия полевым стоматологам, тактики противодействия бог его знает чему там еще – оно будет продолжаться-продолжаться, потому что когда генерала вызывают доложить, почему мы там очередной раз проиграли бой – он приносит 15 методичек, разработанных его главком, и говорит: "Ребята, извиняйте. Мы здесь вообще не пьем, не курим, не едим – времени нет. Мы развиваем военную науку. А чего войска не умеют так? А мы же не знаем", - объяснил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в комментарии "Радио Свобода".

Тем не менее, в последние месяцы украинские военные отмечают, что враг задействует в атаках меньше бойцов.

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"Можно сказать, что российская армия позаимствовала у украинской – очень похожим образом они проводят свои удары, контрудары, когда небольшая группа на нескольких бронемашинах – 3-4 бронемашины плюс один-два танка выезжают на какой-то рубеж, высаживают вот этот десант небольшой – в районе взвода. Может быть чуть больше или меньше и, соответственно, эта пехота пытается закрепиться в какой-то посадке или занять окопы", – отметил военный аналитик Ян Матвеев.

Враг копирует тактику украинских защитников - что известно

Армия РФ начала копировать "ключевую" тактику Украины на поле боя, отмечал глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, это создает определенные трудности для украинских войска.

Меняет враг и тактику и цели своих атак с воздуха. Осенью и зимой, как прогнозируют в ВСУ, россияне скорее всего будут применять тактику смешанных ударов ракетами и ударными беспилотниками.

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