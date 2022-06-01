Запуск ракет был осуществлен в направлении населенного пункта Гудово.

Российские оккупанты осуществили около 6 запусков ракет по Сумщине.

Об этом в Facebook сообщило Оперативное командование "Север".

Согласно сообщению, оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумской области.

"Около 13:25 наблюдатели зафиксировали за шумом двигателя 2 реактивных самолета, которые вдоль границы Украины с РФ осуществили около 6 запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово в поля. Информация уточняется", - отметили в ОК "Север".

Ранее сообщалось, что Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, в Сумскую область подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.

Оккупанты продолжают оборудования дополнительных огневых позиции и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Ранее в Генштабе заявляли, что Россия готовится возобновить наступление с территории двух областей.

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