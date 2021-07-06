В "учениях" задействовали около 100 военных и более 30 единиц военной и специальной техники.

Россияне провели в Краснодарском крае учения по обороне объектов на оккупированном Крыму с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф".

Об этом пишет Российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Маневры прошли на фоне международных учений Sea Breeze в Черном море.

"В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированные в Краснодарском крае, провели учения по отражению массированного ракетного удара условного противника", – цитирует агентство флот.

Читайте такжеОбстрелы не прекращаются: боевики девять раз нарушили "тишину" за сутки на ДонбассеСогласно замыслу учений С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили пуски ракет для их уничтожения.

Российские военные отработали прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника.

В "учениях" задействовали около 100 военных и более 30 единиц военной и специальной техники.

Ранее российские оккупанты провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря на десяти самолетах Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

В акватории Черного моря продолжаются самые масштабные за последние 20 лет международные военные учения Sea Breeze с участием более 30 стран, в том числе США и Украины.

В учениях принимают участие 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Накануне старта Sea Breeze Россия неоднократно пыталась отговорить Соединенные Штаты участвовать в них. А вскоре заявила, что "обстреляла" предупредительным огнем британский эсминец, который показательно прошелся неподалеку временно оккупированного РФ Крыма. Британия заявления Москвы опровергла.

В МИД Украины называют действия России, например, демонстрация войск в море, игранием мышц. Министр Дмитрий Кулеба считает, что на самом деле война с НАТО для России была бы самоубийством.

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Автор: Яна Ставская