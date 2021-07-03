Перед началом "учений" россияне провели разведку условных целей в акватории Черного моря.

Российские оккупанты провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря на десяти самолетах Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Военные РФ отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

Морская авиация ЧФ задействовала многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, авиация Южного военного округа – истребители Су-34 и перехватчики Су-27.

Читайте такжеЛукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной (видео)Отмечается, что перед началом "учений" россияне провели разведку условных целей в акватории Черного моря.

В рамках тренировочных полетов пилоты отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей "противника".

Для "уничтожения врага" в море россияне выполнили заход на боевой курс с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мешенным позициям, имитировавшим отряд кораблей "противника".

В акватории Черного моря продолжаются самые масштабные за последние 20 лет международные военные учения Sea Breeze с участием более 30 стран, в том числе США и Украины.

В учениях принимают участие 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Накануне старта Sea Breeze Россия неоднократно пыталась отговорить Соединенные Штаты участвовать в них. А вскоре заявила, что "обстреляла" предупредительным огнем британский эсминец, который показательно прошелся неподалеку временно оккупированного РФ Крыма. Британия заявления Москвы опровергла.

В МИД Украины называют действия России, например, демонстрация войск в море, игранием мышц. Министр Дмитрий Кулеба считает, что на самом деле война с НАТО для России была бы самоубийством.

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Автор: Яна Ставская