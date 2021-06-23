Арестович назвал заявление Минобороны РФ об открытии огня по британскому эсминцу информационно-психологической операцией стратегического масштаба.

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что россияне выдали свои артиллерийские обучение за якобы обстрел британского эсминца.

Об этом Арестович сказал в эфире "Украина 24", ссылаясь на имеющуюся информацию и заявление британской стороны.

"Россияне выдали артиллерийские учения, которые у них проводились на удалении от маршрута прохода британского эсминца, за якобы обстрел. Для меня сейчас это выглядит как информационно-психологическая операция стратегического масштаба, которая с российской стороны была реализована на уровне официальных сообщений и заявлений Министерства обороны РФ", - сказал Арестович.

По его мнению, эти действия РФ направлены на подрыв учений "Си Бриз-2021".

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Как сообщал УНИАН, 18 июня в одесский порт вошли британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.

22 июня Силы специальных операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender, находящегося в Черном море.

Сегодня, 23 июня, в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные корабли открыли предупредительную стрельбу по эсминцу Военно-морских сил Великобритании Defender у берегов оккупированного Россией Крыма.

Также, по данным Минобороны России, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки якобы нарушение российской "государственной границы" в Черном море.

В свою очередь в Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не стреляли по эсминцу. По информации британского МО, россияне проводили учения по Пушечной стрельбе в Черном море и заранее сообщили о своих планах.

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Автор: Инна Андалицкая