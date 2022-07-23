На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.

На Слобожанском направлении российские войска всеми имеющимися средствами пытаются сдерживать наступление ВСУ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении подразделения противника всеми имеющимися средствами продолжают сдерживать подразделения Сил обороны от продвижения вглубь временно занятой территории", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении противник у Богородичного силами разведывательной группы пытался обнаружить слабые места в обороне наших войск.

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях, продолжаются попытки установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

На Краматорском направлении враг штурмовыми действиями с разных направлений пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. "Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери. Оккупанты в панике отошли", - отмечает Генштаб.

На Бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут, вел обстрелы наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии, нанес авиационные удары.

Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск на направлениях Соледара и Покровского. Обнаружены и обезврежены.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки с беспилотных летательных аппаратов. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.

"Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где ведутся боевые действия и готовы к любым изменениям оперативной обстановки", - отмечает Генштаб.

Как сообщал УНИАН, потери России в Украине по состоянию на субботу, 23 июля, серьезно продвинулись к новой "красной линии" - уже уничтожено примерно 39240 врагов. В частности, за минувшие сутки в нашей стране были ликвидированы еще 240 россиян.

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