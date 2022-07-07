Беларусь отдала под полный контроль России аэродром "Зябровка", где в настоящее время продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы.

Россияне вербуют белорусов (бывших военнослужащих) для вовлечения в войну против Украины.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"При поддержке комитета государственной безопасности Республики Беларусь в стране проводится вербовка бывших военнослужащих, прежде всего, спецназначения, летного состава по заключению контрактов с частной военной компанией "Лига" для возможного привлечения к военным действиям на территории Украины", – сказал Громов.

Что касается непосредственного вторжения Беларуси на территорию Украины, он отметил, что такая возможность сейчас оценивается как низкая.

По словам Громова, на сегодня является вероятным, что в южных регионах Беларуси, граничащих с Украиной, продолжатся демонстрационные действия и ведение разведки с целью изучения и анализа деятельности украинских войск. Не исключается вероятность деятельности ДРГ в приграничных районах Ровенской, Волынской, Житомирской и Киевской областей.

"Сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ на объектах в Беларуси с последующим обвинением украинцев. В то же время вероятность самостоятельного, отдельно от российских войск, открытого вторжения белорусских войск на территорию Украину в рамках участия в "специальной военной операции (РФ)" остается низким", - считает представитель Генштаба ВСУ.

В то же время он подчеркнул, что на территории Республики Беларусь продолжают находиться подразделения российских войск.

"Кроме того, Беларусь отдала под полный контроль России аэродром "Зябровка", где продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы. На территории аэродрома в настоящее время находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС РФ", - сказал Громов.

Он также сообщил, что в следующем месяце планируется командировка на обучение белорусских военнослужащих в военно-космическую академию им. Можайского в Россию.

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