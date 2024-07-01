Ночью РФ продолжила атаковать Украину ракетами: ударила 3 ракетами "Искандер-М" по Днепру и баллистику запустила по Кропивницкому.

Россияне вчера применили крылатые ракеты "Искандер-К" для удара по Киеву. Об этом информировал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Вчера вечером примерно в 19.30 враг также применил крылатые ракеты класса "Искандер-К" по Киеву. Удалось сбить 2 ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура", - сказал Евлаш.

Он отметил, что ночью россияне продолжили наносить ракетные удары по городам Украины.

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"Этой ночью противник нанес баллистический удар по городу Днепр своими 3 ракетами "Искандер-М". Кроме того, враг бил и по Кропивницкому баллистикой", - рассказал Евлаш.

В то же время отметил, что эта ночь была относительно спокойной, потому что враг не применял своих беспилотников.

"Однако и в дальнейшем наблюдается присутствие вражеской тактической авиации вблизи Харькова и на Херсонщине, вблизи других прифронтовых городов. Они продолжают сбрасывать КАБы на населенные пункты и терроризировать местное население", - акцентировал спикер.

По его словам, вчерашняя атака по столице не отличалась от предыдущих вражеских воздушных атак по Киеву, за исключением времени.

"Существенных изменений мы не заметили. Однако можно сказать, что в основном противник атакует ночью достаточно серьезно своими ракетами, а на этот раз они решили нанести удар вечером", - прокомментировал Евлаш.

бек к Евлашу: Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 30 июня, Россия осуществила очередной ракетный удар по Киеву. В городской военной администрации сказали, что по предварительным данным Воздушных сил, противник, вероятно, применил крылатые ракеты. Они пересекли Черниговскую область и направлялись в Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены.

Война в Украине - что известно об атаке на Киев

Однако, обломки ракет попали в жилую многоэтажку в Оболонском районе, произошло частичное разрушение определенных строительных конструкций на нескольких этажах и возгорание балконов дома.

Известно, что к медикам обратились пятеро пострадавших. Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали, сообщил вчера мэр столицы Виталий Кличко. По его информации, из дома были эвакуированы 10 жителей.

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