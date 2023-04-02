Российские захватчики продолжают нести огромные потери и нуждаются в их пополнении.

Россияне во временно оккупированном Крыму агитируют срочников подписать контракты с вооруженными силами РФ для участия в боевых действиях в Украине.

Это связано с огромными потерями врага, сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно ситуации с российским вторжением.

"Для их пополнения в воинских частях Вооруженных сил Российской Федерации, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводят мероприятия разъяснительной работы среди военнослужащих срочной службы. Рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с МО РФ и участия в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

Видео дня

Потери России в войне

По последним данным, общие потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения достигли 174 550 человек. За прошедшие сутки, 1 апреля, украинские военные ликвидировали 560 российских оккупантов

В последнее время в информационном поле начали появляться сообщения о подготовке новой волны мобилизации в России, планами которой является призыв 400 тысяч. Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев считает, что эта цифра выглядит реальной, однако у РФ не будет возможностей обеспечить этих военных оружием и защитой.

Вас также могут заинтересовать новости: