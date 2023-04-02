Среди 224 единиц уничтоженной российской техники - самолет, несколько РСЗО и систем ПВО.

Уходящая неделя принесла России потери в Украине в виде около четырех тысяч ликвидированных оккупантов и 224 уничтоженных единиц вооружения и военной техники.

Соответствующие данные обнародовал первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, в течение 27 марта - 2 апреля украинские военные уничтожили 23 танка, 39 боевых бронированных машины, 56 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня, 2 установки противовоздушной обороны, 51 единицу автотехники и 14 единиц спецтехники.

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Кроме этого нашими защитниками сбит один вражеский самолет и 33 беспилотных летательных аппарата.

Потери России в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 1 апреля, украинские военные ликвидировали 560 российских оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения достигли 174550 человек.

По словам командира роты 92-й отдельной механизированной бригады Юрия Федоренко, Россия постоянно пытается укрепляться новыми силами, но украинским воинам удалось разгромить некоторые вражеские подразделения на 50-70%. Эти подразделения пытаются доукомплектовать "мобиками" с посредственным уровнем подготовки.

Между тем, в британской разведке отметили, что небоевые потери в армии российских оккупантов составляют меньшинство от общего числа раненых и ликвидированных солдат. Главной причиной небоевых потерь у россиян является употребление алкоголя.

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