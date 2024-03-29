Враг осуществляет политику уничтожения самоидентификации на оккупированной территории.

На временно оккупированных территориях россияне собираются легализовать запрет на украинскую литературу.

Как сообщает Центр национального сопротивления, политика Кремля направлена на порабощение покоренных народов и уничтожение их самоидентификации. В связи с этим враг с самого начала оккупации захватывал библиотеки, чтобы вывозить и сжигать украинские книги.

"Теперь же оккупанты наконец хотят создать правовую базу своим нацистским действиям. Москва разработала законопроект, который регулирует попадание в фонд библиотек "книг инфоагентов", то есть любых книг, которые побуждают к мышлению", - объясняют в ЦНС.

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В Центре нацсопротивления призвали наших граждан на оккупированных территориях беречь украинскую литературу, обмениваться ею и распространять среди знакомых.

Репрессии на оккупированной территории

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин заявил, что с 1 июля 2024 года российские захватчики планируют выселять жителей оккупированного Мариуполя из их квартир и домов, если те не получат паспорт РФ.

Кроме того, в этом году оккупанты планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, которые не имеют медстрахования, как "иностранцев", если они не имеют паспорта РФ. Также они угрожают массовыми увольнениями.

Недавно стало известно, что оккупанты планируют построить сеть центров военно-патриотического воспитания молодежи на захваченной части Херсонской и Запорожской областей. Захватчики пытаются изменить самоидентификацию молодежи, сделать их более благосклонными к РФ, а дальше привлечь в ряды своих силовых структур.

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