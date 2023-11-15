Россияне ищут подростков, которые по их мнению причастны к помощи Силам обороны Украины в освобождении их родного края.

Сотрудники "следственного управления" России проводят рейды по учебным заведениям временно оккупированных территорий Херсонской области в поисках информаторов.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС). Отмечается, что россияне ищут подростков, которые по их мнению причастны к помощи Силам обороны Украины в освобождении их родного края.

Как проинформировали в ЦНС, наследники "чекистов" обходят колледжи и училища и проводят "профилактические беседы". "Во время бесед молодым студентам предлагают сдавать "нелояльных" по их мнению студентов, а также угрожают в отношении них самих, то есть оказывают психологическое давление. В частности подросткам рассказывают об уголовных статьях по ним и предупреждают о "последствиях", - говорится в сообщении.

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Преступные действия оккупантов

В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Мужчины города стараются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, выезжают в другие населенные пункты. Мобилизованных граждан, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край РФ.

Кроме того, российские захватчики уничтожают украинскую литературу на временно оккупированных территориях. В библиотеках на оккупированной части Донецкой и Луганской областей таких книг почти не осталось. Работу по уничтожению литературы выполняют представители оккупационных администраций, в частности так называемых "управлений образования". Отчетность за уничтожение и замещение литературы на временно оккупированных территориях оккупанты направляют непосредственно в Минобразования РФ. Украинские книги россияне позиционируют, как"экстремистскую литературу". Однако к ней они относят любые книги изданные в 1994-2021 годах.

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