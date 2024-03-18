Оккупанты пытаются изменить самоидентификацию молодежи, сделать их более благосклонными к РФ, а дальше привлечь в ряды своих силовых структур.

Российские оккупанты планируют построить сеть центров военно-патриотического воспитания молодежи на захваченной части Херсонской и Запорожской областей.

"Согласно решению Кремля в каждом муниципальном образовании субъектов РФ должны быть образованы зональные центры военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе", - сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, захватчики форсированными методами наращивают деятельности региональных отделений всероссийского детско-юношеского общественного движения "Юнармия" на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины. Сначала враг пытается изменить самоидентификацию молодежи, сделать их более благосклонными к РФ, а дальше привлечь в ряды своих силовых структур.

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В рамках этой программы так называемая администрация оккупированного Севастополя планирует создать учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на территории парка "Патриот". Строительство запланировано на 2025-2027 годы. В Кремле рассчитывают, что подготовку в центре будут проходить около 5 тысяч украинских детей с оккупированного полуострова в год.

Главная цель таких центров является предоставление услуг в сфере организации военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации военной и другой государственной службы.

"Также такие центры активно взаимодействуют с ячейками постсоветской сети ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), где старшеклассники и студенты проходят определенные курсы подготовки. Например, после прохождения автошколы, кроме водительского удостоверения им присваивают первичную военно-учетную специальность и включают в резерв ВС РФ", - добавляют в ЦНС.

На территории оккупированного Крыма эта подготовка осуществляется в тесном взаимодействии с командованием Черноморского флота РФ, поскольку они в первую очередь и будут забирать таких "новобранцев".

Милитаризация детей и подростков

Как сообщал УНИАН, детские площадки в Российской Федерации превращаются в плацдармы. В школах от Тихого океана до Черного моря дети в детских садах одевают форму и участвуют в тренировочных маршах, а детей постарше учат рыть окопы, бросать гранаты и стрелять настоящими боеприпасами.

В британской разведке сообщили, что в России вернули программу советских времен по военной подготовке школьников, отмененную еще в 1993 году.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины, захватчики также продвигают свою милитарную программу среди детей. Так, в Сочи устроили "уроки мужества" для детей в возрасте 6 лет и старше. Их обучали обращению с оружием и другой военной подготовке.

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