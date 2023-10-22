В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Сегодня, 22 октября, около 7:00 утра враг обстрелял город Купянск, есть попадание в жилые дома.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он сообщил о трех раненых. "Девушка 15 лет и женщина 63 лет госпитализированы в тяжелом состоянии, а парень 17 лет - в состоянии средней тяжести", - отмечает Синегубов.

Как сообщает полиция Харьковской области, повреждены в городе Купянске жилые дома. В полиции отмечают, что также оккупанты обстреливали, в частности, населенные пункты Першотравневое, Двуречная Купянского района, Боровая Изюмского района, Гатище, Бударки Чугуевского района.

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На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Вот какие сейчас надо знать новости - война продолжается:

Как сообщал УНИАН, 21 октября около 22:20 в результате вражеского обстрела села Коротич Песочинской территориальной громады Харьковской области горел терминал "Новой почты". На территории терминала находилось 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены. Среди пострадавших - мужчины в возрасте от 19 до 43 лет.

Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате удара произошло значительное разрушение здания терминала "Новой почты", повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.м.

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