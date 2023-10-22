Враги, в частности, попали в гражданскую инфраструктуру, есть жертвы.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударные БПЛА типа Shahed-136/131.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 "Шахеды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кремлевские террористические войска цинично нанесли очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Попали по терминалу "Новой почты" на Харьковщине - 6 человек погибли и 16 получили ранения.

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В Генштабе отмечают, что всего враг нанес 6 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах, погибли и ранены гражданские люди. Также разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Как сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" под Харьковом. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ.

На месте вражеского удара продолжается разбор завалов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавшим от 19 до 42 лет. Они получили осколочные ранения и взрывные травмы. В то время он сообщал, что среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести, еще 7 человек - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь. Погибло 6 человек.

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