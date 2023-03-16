Давление ВС РФ сократилось по всей линии фронта.

Общий темп операций оккупационных сил, по-видимому, снизился по сравнению с предыдущими неделями, считает Институт изучения войны.

Аналитики ссылаются на слова представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, заявившего накануне, что ежедневные российские наземные атаки из-за больших потерь РФ в живой силе и технике сократились с 90 до 100 атак до 20-29 в день.

Аналитики подтверждают, что давление ВС РФ сократилось по всей линии фронта. Наступление оккупантов, вероятно, близится к кульминации, если еще не достигло кульминации в Луганской области. На этом участке фронта успехи россиян в Луганской области минимальны, подтверждают эксперты. А вот украинским войскам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и отвоевать территорию в регионе.

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ISW не смогла подтвердить участие 2-й мотострелковой дивизии в наступлении в Луганской области, поскольку в январе в Луганской области, как сообщается, были переброшены некие неуказанные элементы - единственное крупное соединение, которое, по оценкам, работает, но еще не задействовано.

"Неясно, была ли 2-я мотострелковая дивизия уже развернута и ее не заметили, или же она ожидает развертывания в Луганской области или в других районах фронта. Однако ввод в действие двух или трех полков, входящих в состав 2-й мотострелковой дивизии, вряд ли значительно отсрочит или повернет вспять кульминацию российского наступления в Луганской области, особенно если учесть, что по крайней мере пять российских полков определенно были полностью задействованы в этом районе, вероятно, вместе с некоторыми другими, но российские силы до сих пор не смогли добиться существенных успехов", - говорится в отчете Института.

Наступление России-2023 – что известно

В феврале РФ начала свое анонсируемое "большое" наступление, но весь наступательный ресурс оккупантов, которого, по утверждению экспертов, хватило бы на еще один поход на Киев, "перемалывается" на Бахмутском направлении.

В том месяце Россия пожертвовала жизнями тысячи солдат, чтобы захватить до 0,04% территории, что, по мнению аналитиков, является жалким результатом.

Вместе с тем Пентагон заявил, что Украине следует быть готовой к тяжелым месяцам войны.

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