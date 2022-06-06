Тем временем в Лисичанске оккупанты обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для горожан.

Вследствие вражеского обстрела Приволье ранена местная жительница.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Во время вражеского обстрела Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские", - рассказал Гайдай.

Он добавил, что российские военные штурмуют Северодонецк, много разрушений в Горской общине. А еще русские обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей.

"Более серьезные разрушения в Горской общине. Это 16 домов в Золотом, три - в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Сколько в Северодонецке - посчитать трудно, потому что там идут уличные бои. Впрочем, Вооруженные Силы Украины держат оборону. В этом убедился и Глава государства, который ночью посетил наши передовые позиции на Луганщине", - сообщил он.

Гайдай также отметил, что после вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Орехово, Горное, Врубовка.

Напомним, на Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск. Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великая Камышеваха, Вернополье, Дибровное, Новая Дмитриевка и Курулька.

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