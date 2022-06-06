Оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Ореховому.

Враг продолжает наступление в направлении Славянска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск. Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великая Камышеваха, Вернополье, Дибровное, Новая Дмитриевка и Курулька.

На Донецком направлении подразделения агрессора осуществляют огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Ореховому", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей. С целью повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационного оборудования позиций. Для сковывания действий Сил обороны ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Базилевка, Кутузовка и Петровское.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Но у российских войск вряд ли будут силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь вокруг Северодонецка.

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