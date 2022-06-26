В ответ на плотные обстрелы противника украинская авиация отработала 5 ударов.

За сутки украинские бойцы в южных областях ликвидировали 24 оккупанта, 7 единиц вражеской техники и склады боеприпасов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook.

По его словам, противник преимущественно продолжает оборонительные действия, новых ударных группировок не создает, однако пытается истощить украинские войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.

"В течение суток увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух". По Южному Криворожью ударил реактивными системами залпового огня, повредив частные дома, социальную инфраструктуру. Потерь среди местного населения нет", - рассказал Назаров.

Он отметил, что в ответ украинская авиация отработала 5 ударов по скоплению оккупантов и техники, по командным и опорным пунктам вражеских подразделений.

Спикер командования добавил, что результаты ударов пока доразведываются.

"А зафиксированные потери противника за сутки составили 24 рашиста, 2 танка и 5 других бронированных машин. Уничтожено 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневую точку", - сказал он.

Напомним, что 25 июня российские оккупанты снова обстреляли Николаев ракетами.

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