Враги все чаще появляются в гражданской одежде вместо камуфляжа, отметили в "Атеш".

На левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты начали переодеваться в гражданское, в частности, из-за страха перед мирными жителями.

Противники все чаще появляются в гражданском, а не в камуфляже, однако их легко вычислить по военному рюкзаку или оружию, сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" в своем Telegram-канале.

"…российские военнослужащие все чаще появляются в гражданской одежде вместо камуфляжа… Они часто передвигаются группами по четыре-восемь человек вместе со старшими. Одной из причин такого решения есть страх перед местным населением", - сообщили агенты движения.

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По их сведениям, местные жители активно следят за передвижением противников и размещением военных объектов.

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В конце октября в американском Институте изучения войны сообищили, что украинские воины имеют успехи на левобережье Херсонской области - продвинулись на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от города-спутника Херсона Алешки.

После этого глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что еще рано говорить о продвижении наших воинов на левом берегу Херсонщины. Позже она поделилась, что бойцы достигают определенных успехов, но пока о них не будут рассказывать.

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