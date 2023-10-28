Украинские воины сейчас ликвидируют вражеские тыловые пункты боепоставок, поделилась глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга.

В Силах обороны рассказали о ситуации на левом берегу Херсонской области.

По словам главы Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, пока говорить о физическом и географическом продвижении еще рано. Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

По словам Гуменюк, контрбатарейная борьба на юге Украины продолжается довольно эффективно. В частности, за сутки удалось уничтожить около 20 российских оккупантов, 7 единиц бронированной техники и 11 крупнокалиберных пушек.

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"Мы стараемся вести боевые действия разными способами и максимально эффективно для тех участков, где это уместно. Но говорить о продвижении физическом, географическом еще рано. Надо осознавать, что это может быть очень опасно", - сказала она.

Гуменюк пояснила, что такая линия фронта, как река Днепр, - это очень сложный участок и географически, и тактически, и стратегически. Следовательно, действия украинских военных не стоит сейчас обсуждать, стоит дождаться успеха и соответствующего закрепления.

По словам Гуменюк, ВСУ отодвигают линию артиллерии. Речь идет о выбивании огневых позиций, пушек, наблюдательных пунктов, которые враг пытается разворачивать на тех же островах.

"Наша работа в принципе уже обеспечивает определенную полосу в 7 км, где артиллерия не может приближаться. Но она достаточно гибкая и каждый раз боевые действия требуют совершенно четкого нового анализа, и есть продвижение в одну или другую сторону с того, или иного направления. Уничтожение артиллерийских позиций - это и есть отбрасывание врага. Если у него не остается пушек, ему нечем бить. Но у него пока есть потенциал, который они могут подтягивать из тыловых районов. Поэтому наша работа по более глубоким тылам также проводится", - сообщила Гуменюк.

Сейчас ВСУ уничтожают тыловые пункты боепоставки россиян, которые они разворачивают в большом количестве, чтобы не сосредотачивать все в одном месте.

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Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), сейчас украинская армия якобы продвинулась вглубь на юг под Антоновским мостом к северу от Алешек. Речь идет о расстоянии около 7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр.

Иностранные аналитики утверждают, что Силы обороны Украины сохраняют позиции в крынках и продолжают операции вдоль дороги возле Подстепного и села Казачьи Лагери.

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