По словам главы Донецкой ОВА, с начала полномасштабного наступления количество населения, проживающего в Донецкой области, сократилось почти в пять раз.

За сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей на Донбассе, обстрелы региона происходят "более живо и хаотично".

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время всеукраинского телемарафона.

"За минувшие сутки 4 гражданских лица погибли", - сказал он.

По его словам, жители Донетчины начинают охотнее эвакуироваться, когда обстрелы региона происходят "более живо и хаотично".

"Сейчас остается 340 тысяч на подконтрольной украинским властям территории. Это 45% области, которую мы контролируем. А было с 2014 года до 24 февраля две трети области – это один миллион 670 тысяч постоянно проживающих", - сказал Кириленко.

Он рекомендовал в первую очередь эвакуироваться из Бахмутского района и города Бахмут, в котором сейчас осталось 24 тысячи из 90 тысяч жителей.

Как сообщал УНИАН, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские оккупанты собираются провести 11 сентября"референдум" по аннексии Донецкой области.

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