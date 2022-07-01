За сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей на Донбассе, обстрелы региона происходят "более живо и хаотично".
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время всеукраинского телемарафона.
"За минувшие сутки 4 гражданских лица погибли", - сказал он.
По его словам, жители Донетчины начинают охотнее эвакуироваться, когда обстрелы региона происходят "более живо и хаотично".
"Сейчас остается 340 тысяч на подконтрольной украинским властям территории. Это 45% области, которую мы контролируем. А было с 2014 года до 24 февраля две трети области – это один миллион 670 тысяч постоянно проживающих", - сказал Кириленко.
Он рекомендовал в первую очередь эвакуироваться из Бахмутского района и города Бахмут, в котором сейчас осталось 24 тысячи из 90 тысяч жителей.
Как сообщал УНИАН, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские оккупанты собираются провести 11 сентября"референдум" по аннексии Донецкой области.