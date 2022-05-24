Разрушено и повреждено более 60 гражданских объектов.

На Донбассе сегодня в результате обстрелов оккупационных войск погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц.

Об этом говорится в сообщении на странице группировки Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты обстреляли сегодня 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Они разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из которых 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию и гаражный кооператив.

"В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы различной степени тяжести", - отметили в ОС.

Ранее сообщалось, что Украину ждет очень тяжелый месяц решающей битвы за Донбасс.

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